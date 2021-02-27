Son dakika haber: 27 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloda, vaka sayılarında düne göre bir düşüş olduğu görülürken, ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.
26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 128 bin 387 olarak açıklarken, 9 bin 205 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 74 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 10 bin 282 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 556 bin 785 olarak açıklamıştı.