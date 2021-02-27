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Haber Giriş: 27.02.2021 - 20:22 | Son Güncelleme:

Son dakika haber: 27 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haber: 27 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
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Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloda, vaka sayılarında düne göre bir düşüş olduğu görülürken, ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, 27 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 125 bin 716 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1187 oldu, 8 bin 938 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 565 bin 723'e yükseldi. 

Son dakika haber: 27 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


26 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 128 bin 387 olarak açıklarken, 9 bin 205 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 74 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 10 bin 282 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 556 bin 785 olarak açıklamıştı.

Son dakika haber: 27 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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