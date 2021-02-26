Son dakika haber: 26 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.



İYİLEŞEN SAYISINDA SEVİNDİREN ARTIŞ



Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 Şubat koronavirüs tablosunda, iyileşen sayısın 6 bin 210 olurken, 26 Şubat tablosunda ise bu rakam 10 bin 282 olarak açıklandı



HAFTALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





25 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 126 bin 527 olarak açıklarken, 9 bin 572 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 73 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 210 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 546 bin 503 olarak açıklamıştı.







