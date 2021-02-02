Son dakika haber: 2 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve günlük korona tablosunu açıkladı. Tabloda ağır hasta sayısında düşüş devam ederken, vaka sayısındaki artış olduğu görüldü. Son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 1592 oldu, 8 bin 639 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 379 bin 70'e yükseldi. 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.
KORONAVİRÜSTE SON DURUM
Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugünkü koronavirüs test sayısı 141 bin 703 olarak açıklanırken 7 bin 719 vaka tespit edildi. Böylelikle dün 6 bin 512 açıklanan vaka sayısı tekrardan 7 binlerin üzerine çıktı. Koronavirüsten 124 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanların sayısı ise 8 bin 16 olarak açıklandı.
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