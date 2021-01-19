Son dakika: 19 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı. 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.







