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Haber Giriş: 19.01.2021 - 20:43 | Son Güncelleme:

Son dakika: 19 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Son dakika haber... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda test sayısının artmasıyla birlikte vaka sayısında artış olduğu görülürken, son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı. 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: 19 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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