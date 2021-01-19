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Son dakika: 19 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Son dakika haber... Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloda test sayısının artmasıyla birlikte vaka sayısında artış olduğu görülürken, son 24 saatte 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 19 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, ağır hasta sayısı 2 bin 162 oldu, 7 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 277 bin 987'ye çıktı. 175 bin 133 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 818 kişinin testi pozitif çıktı, 167 kişi hayatını kaybetti.
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