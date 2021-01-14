14 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 14 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 test yapılırken 8 bin 962 vaka kaydedildi. Hasta sayısı 958 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 170 olarak açıklandı. 9 bin 11 kişi ise taburcu oldu.

13 OCAK TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 corona virüsü (koronavirüs) testi yapıldı. Yapılan testlerde 9 bin 554 vaka tespit edilirken, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 173 artarak 23 bin 325'e ulaştı. Son 24 saatlik verilere göre 9 bin 463 kişi iyileşti, 971 kişi ise hasta olarak tespit edildi.

Ağır hasta sayısı toplamda 2 bin 652'i bulurken, corona virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise toplamda 2 milyon 227 bin 927 oldu.