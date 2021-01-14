14 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Corona virüsünde (koronavirüs) 'son dakika' haberi... Aşılamanın ilk gününde Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 962 kişinin testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 512 oldu, 9 bin 11 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 236 bin 938'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, 14 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 169 bin 847 test yapılırken 8 bin 962 vaka kaydedildi. Hasta sayısı 958 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 170 olarak açıklandı. 9 bin 11 kişi ise taburcu oldu.
13 OCAK TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 corona virüsü (koronavirüs) testi yapıldı. Yapılan testlerde 9 bin 554 vaka tespit edilirken, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 173 artarak 23 bin 325'e ulaştı. Son 24 saatlik verilere göre 9 bin 463 kişi iyileşti, 971 kişi ise hasta olarak tespit edildi.
Ağır hasta sayısı toplamda 2 bin 652'i bulurken, corona virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise toplamda 2 milyon 227 bin 927 oldu.
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