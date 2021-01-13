13 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 13 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 corona virüsü (koronavirüs) testi yapıldı. Yapılan testlerde 9 bin 554 vaka tespit edilirken, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 173 artarak 23 bin 325'e ulaştı.

Son 24 saatlik verilere göre 9 bin 463 kişi iyileşti, 971 kişi ise hasta olarak tespit edildi.

Ağır hasta sayısı toplamda 2 bin 652'i bulurken, corona virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise toplamda 2 milyon 227 bin 927 oldu.