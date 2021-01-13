13 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Corona virüsünde (koronavirüs) 'son dakika' haberi... Sağlık Bakanlığı 13 Ocak Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Alınan tedbirler sayesinde Türkiye corona virüsüyle mücadelede ciddi aşama katederken, dün uzun bir aradan sonra ilk kez hasta sayısı 1000'in altına düşmüştü. Son 24 saatin kayıtlarına göre; Türkiye'de corona virüsü sonucu 173 kişi hayatını kaybetti. Tespit edilen vaka sayısı ise 9 bin 554 olarak belirlendi.
Sağlık Bakanlığı, 13 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.
Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 603 corona virüsü (koronavirüs) testi yapıldı. Yapılan testlerde 9 bin 554 vaka tespit edilirken, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 173 artarak 23 bin 325'e ulaştı.
Son 24 saatlik verilere göre 9 bin 463 kişi iyileşti, 971 kişi ise hasta olarak tespit edildi.
Ağır hasta sayısı toplamda 2 bin 652'i bulurken, corona virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise toplamda 2 milyon 227 bin 927 oldu.
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