Son dakika haber: 11 Şubat korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 11 Şubat koronavirüs tablosundaki verilerini paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 130 bin 313 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 590 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1256 oldu, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.



KORONAVİRÜSTE HAFTALIK DURUM



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.









10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 10 Şubat koronavirüs tablosundaki test sayısını 135 bin 867 olarak açıklarken, 8 bin 642 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 95 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 7 bin 903 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 445 bin 285 olarak açıklamıştı.







