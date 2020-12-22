Son dakika habaerler: İstanbul'da şaşkına çeviren olay!

İstanbul Halkalı'da ismi öğrenilemeyen bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile ilişki yaşadığını iddia ettiği şahsı sokak ortasında soyundurup çırılçıplak gezdirdi.

Kalabalığı gören mahalle sakinleri bir şahsın koluna girmiş iki kişi tarafından çıplak halde gezdirildiğini gördü. Bazı mahalle sakinleri o anları kameraya aldı.



ÇIPLAK GEZDİRDİLER



İddiaya göre karısı ile ayrılma aşamasına gelen bir adam karısı ile gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü adamı buldu.



Akrabaları ile birlikte o şahsın evine aldatıldığını düşünen koca önce adamı darp etti ardından çırılçıplak soydu ve mahallede gezdirmeye başladı.



3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bir süre caddede ilerledikten sonra iddiaya göre, polis ekipleri çıplak adamı görüp müdahale etti. Önce adamın üzerine çöp poşeti geçirildi ve üzeri kapatıldı, ardından 3'ü de gözaltına alındı.



Karakolda birbirilerinden şikayetçi olmayınca hepsi serbest bırakıldı. Çıplak gezdirilen şahsın aldatma iddialarını kabul etmediği ileri sürüldü.