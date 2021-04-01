Son dakika... Güvenlik teklifi yeniden oylanacak

TBMM Genel Kurulu'nda dün muhalefetin oyları ile reddedilen 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması' ile ilgili kanun teklifinin yeniden görüşülmesine ilişkin TBMM Başkanlık Tezkeresi kabul edildi. Güvenlik teklifi yeniden oylanacak. Güvenlik teklifinin oylaması 6 Nisan Salı günü yapılacak.

Bugün Meclis'te yapılan görüşmeler sırasında Meclis'te tansiyon yükseldi, sesler yükseldi. CNN Türk'ten Duygu Ayaz Bayram, yaşananları canlı yayında şöyle anlattı:

Meclis'te Başkanlık tezkeresi okundu. Tezkere dün yapılan oylama yeniden yapılsın mı yapılmasın mı tezkeresiydi. Elektronik oylama yapıldı. Ve dün yapılan oylamanın tekrar edilmesi kararı alındı. Ardından da 6 Nisan'da toplanmak üzere Meclis kapatıldı.

Sabah saatlerinde muhalefet partisi milletvekilleri ardı ardına açıklama yapıp, reddedilen bir teklifin gelemeyeceğini belirterek 'Maç bitmiştir' ifadelerini kullandılar. Bunun üzerine saat 12:00'de Başkanlık Divanı toplandı. Toplantı sonrası açıklama yapan Meclis Başkanı Şentop açıklama yaparak Meclis'in karar vereceğini, Genel Kurul'da bu kararın çıkacağını, Başkanlık Tezkeresi olarak yeniden Meclis gündemine geleceğini, önce bir oylama yapılacağını ve tekrardan dünkü teklif için oylama yapılacağını açıklamıştı.

Bugün Meclis çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz dakikalarda Başkanlık Tezkeresi oylandı. Dün yapılan teklifin kabul edilip edilmeyeceği vekillere soruldu. Elektronik oylama yapıldı. Oylamaya göre de dünkü oylamanın tekrar edilmesi yönünde karar çıktı.

Dün yapılan ve muhalefet oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması oylaması yeniden yapılacak.

DÜN REDDEDİLMİŞ, AK PARTİ İTİRAZ ETMİŞTİ

TBMM Genel Kurulu'nda dün, kamu görevlilerine yönelik güvenlik soruşturması uygulamasında değişiklik getiren 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi'nin maddelerine geçilmesi, muhalefetin oylarıyla reddedilmiş, AK Parti elektronik oylama yapılmadığı gerekçesiyle sonuca itiraz etmişti.

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