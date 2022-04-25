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Son dakika: Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna teşekkürü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Guterres#Ukrayna
Son dakika: Guterresten Cumhurbaşkanı Erdoğana Ukrayna teşekkürü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınırken, Guterres, Erdoğan'a çabaları için teşekkür etti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabulünde Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

* BM Genel Sekreteri Guterres, kabulde, Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için ortaya koyduğu diplomatik çabalara desteğini ve teşekkürlerini ifade etti.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan ise barışın tesis edilmesi için en muteber çıkış yolu özelliğini muhafaza eden İstanbul Sürecinin herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşan tarafların yanı sıra tüm dünyaya da etkileri olan bu krizden çıkış için makul ve uygulanabilir bir diplomatik çözüm bulunacağına inandığını dile getirdi.

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* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaları sona erdirmek için çaba harcarken, diğer yandan da sivillerin tahliye edilmesi ve bölgeye insani yardım ulaştırılması adımlarına katkı vererek, yaşanan insani krizin sonlandırılması için BM ile yakın çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüHaberi görüntüle
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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Guterres#Ukrayna

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