HABERLER

Son dakika... Gürsel Tekin'den ilk görüntülü açıklama: Göreve başladık

#Gürsel Tekin#İstanbul İl Kongresi#Mahkeme Kararı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2025 10:11

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ardından geçici olarak il başkanlığına atanan Gürsel Tekin bugün ilk görüntülü mesajını yayınlayarak göreve başladıklarını duyurdu.

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada mahkeme, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Kararla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirilmişti.

Gürsel Tekin bugün yeni atanan CHP ilk yönetimi ile beraber görüntülü bir mesaj paylaştı.

Gürsel Tekin videolu ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Uzun süre Cumhuriyet Halk Partisinde görev yapan ve İstanbul’da da 3 buçuk yıl il başkanı yapan bir insanım. Yine benim gibi bu heyette önümüzdeki günlerde krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak dört tane çok tecrübeli deneyimli Cumhuriyet Halk Partisi kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık.

Son dakika... Gürsel Tekinden ilk görüntülü açıklama: Göreve başladık

Size tanıtmak isterim Zeki başkan doğduğu günden itibaren Cumhuriyet Halk Partili. Aynı zamanda da uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi‘nin çeşitli kademelerinde görev yaptığı ilçe Başkanlığı yaptı. Yine Hasan kardeşimiz hem beraber biz il başkan yardımcılığı yaptık daha sonra da çeşitli dönemlerde partimizin en zor dönemlerinde ilçe başkanlığı yaptı.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ ADLİYE KORİDORLARINA DÜŞMEMELİYDİ"

Yine Müjdat kardeşimiz babadan Oğula Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir Cumhuriyet Halk Partili. O da ilçe başkanlığı yaptı keza Erkan kardeşimiz biz hepimiz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Bizim temel görevimiz hepimizin dışında yani bizim kardeşlerimizin arkadaşlarımızın inisiyatifi dışında bazı olumsuzluklar oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partidir.

Cumhuriyet Halk Partisi tabii ki adliye koridorlarına düşmemeliydi. Şimdi bizim temel görevimiz bir an önce bu mahkeme koridorlarından çıkarıp kardeşlik hukuku içerisinde bütün Cumhuriyet Halk Partilileri kucaklayarak önümüzdeki süreçte mücadele edeceğiz. Çokça tutsak, tutuklu arkadaşlarımız var. Birçok belediyelerimiz de her gün operasyonlar var. Bütün bunlara sahip çıkmak için hak hukuk adalet için önümüzdeki günlerde mücadele edeceğiz.

Zaman zaman bir kısım arkadaşlarımızın benim dışımdaki arkadaşlarımızın kim olduğuna dair merakları olmuş. Bu vesileyle bu aslan arkadaşlarımı da sizlere takdim etmek için bu ufacık videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bize güvenin biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri, kuralları, gelenekleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Bunun dışında asla hiç kimse bizden bir şey beklemesin çünkü biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz."

