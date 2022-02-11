Son dakika... Güngören'de yangın! Patlamalar meydana geldi

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Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi.

ALEVLER YAN BİNAYA DA SIÇRADI

Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz canlı yayında şu bilgileri aktardı:

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Yangının kazan dairesinde çıktığı belirtiliyor. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Çok yoğun bir duman kokusu var, nefes almakta zorlanıyoruz. Dumandan etkilenenler var. Büyük bir yangın.