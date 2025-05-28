Güngören'de büfede patlama! Dehşet anı kamerada

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Patlama anı ise iş yerlerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'ta bulunan ayakkabı deri kesim atölyesinde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sırasında iş yerinin bitişiğinde bulunan büfede oturan 4 kişi ise şans eseri olayı yara almadan atlattı

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Olay yerine gelen polis ekipleri sokağı güvenlik şeridi ile kapatırken sağlık ekipleri de yaralananın olmadığını belirledi. Patlama nedeniyle 4 iş yerinin cam ve çerçeveleri kırılırken 2 otomobilde hasar oluştu. Patlama anı ve sonrası yaşananlar iş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.İş yerinde yaşanan şiddetli patlama ve sokağı duman kaplaması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir iş yerinin ise camlarının kırılması ve içeride olan müşteri ve çalışanların kısa süreli yaşadığı korku ve panikte saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Tayfun Yaman, "Karşımızdaki lazercinin dükkanında patlama olmuş. Erken saatte olması iyi oldu aslında. Büfenin, bizim yan lokantanın bütün camları patladı. Büyük hasarı ufak bir şeyle atlattık. Ölü, yaralı yok. İş yerlerinde hasar oluştu. İş başı yapmamıştık" diye konuştu.

