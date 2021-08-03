Son dakika: Gündoğmuş, Bodrum, Milas ve Marmaris... Yangınlarda son durum! İşte saat saat tüm gelişmeler

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SAAT 08:00

Muğla, Çökertme Koyu'nda yangına müdahale sürüyor. İtfaiye ekipleri yerden soğutma çalışması yaparken havadan yangın söndürme ve helikopterleri destek veriyor. Alevlerin termik santrallere gelmemesi için mücadele veriliyor. Çökertme Mahallesi'nde halk tahliye edildi.

SAAT 07:37

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının Muğla sınırına da sıçradığını belirten Arat, bölgede söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi. Arat, yangının yerleşim yerlerine zarar vermediğini ifade ederek, "Hasar tespit çalışmaları henüz tam yapılmadı ama ilk aldığımız bilgilere göre önemli bir yerleşim yerlerine zararı yok. Yalnız, ormanlar büyük zarar gördü." dedi.

SAAT 06:38

Menteşe’nin Gazeller Mahallesi’nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi.

SAAT 04:53

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat:

"O kritik noktada bekliyoruz. Her türlü tertibatı aldık. Rüzgar durduğu için ateş ilerlemiyor. Biz sabırla üzerimize gelmesini bekliyoruz. Su atış menzilimize girdiğinde hücuma başlayacağız. Bu boğazda yangını boğmak zorundayız. Umarım sabaha iyi haberler veririz."

SAAT 03:06

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın 12 saat sonra kontrol altına alındı.

SAAT 01:40

MSB, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ülkedeki yangınların söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirterek Twitter hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri, pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına desteği sürdürüyor. 400’den fazla Mehmetçik; 3 İHA 4 helikopter 2 çıkarma gemisi 50’den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yapıyor. TSK verilecek her türlü ilave göreve hazırdır" ifadeleri kaydedildi.

SAAT 01:25

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı. Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.

SAAT 01:00

Gündoğmuş Belediye Başkanı: Sözlerim cımbızla çekildi



Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının bir an önce söndürülmesi için çaba harcadıklarını söyledi.

Bir televizyon programında yaptığı açıklamaların yanlış anlaşılmalara neden olduğunu belirten Özeren, "Canlı yayında yaptığım açıklamaların içinden 23-24 saniyelik bir kısım cımbızla çekilerek, linç kampanyasına dönüştürüldü. Devletimizin şefkatli eli her zaman evi yanan mağdur vatandaşlarımızın yanındadır. Ben her vatandaşımızın yanındayım, söndürme çalışmalarına da katılıyorum." dedi.

SAAT 00:43

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras:

"60'ıncı saatteyiz artık. Yine bugün, bütün gün sahadaydık, arkadaşlarımızla çalıştık. Bugün çeşitli krizler oldu, yangın birçok bölgede kendini yeniledi. Çocuk mezarlığı bölgesindeeyiz, buradan yangın Kisebükü'ne kaydı. Tüm ekiplere teşekkür ederim, herkes canla başla çalışmakta. Deniz Kuvvetleri'nden bir tim var onlar da gelmişler, gönüllüler de var.

Bugün mesela Kisebükü'ndeki mücadelede bizim eğlence sektöründen bazı otel sahipleri arkadaşlarımı gördüm. Yani herkes büyük bir özveriyle yangını söndürmeye çalışıyor. Hakları ödenmez hiçbirinin. Arkadaşlarımız kendilerine bu işe adamış durumdalar. Sonlarını düşünmüyorlar, çekinmiyorlar. Gerçekten böyle bir vatan, millet, doğa sevgisi insanlarda inanılmaz bir şey."

SAAT - 00:20

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı. Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı. Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.



SAAT 00:00

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahaleler sürüyor. Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını kurtarmaya çalıştığı görüldü.

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