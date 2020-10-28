Son dakika... Gümüşhane Örümcek Ormanları'nda yangın! Vali ve kaymakamdan korkutan açıklama

Kürtün'e bağlı Yeşilköy sınırlarında bulunan, Avrupa’nın en uzun köknarları, Türkiye’nin ise en boylu ve çaplı köknar ile ladinlerinin yer aldığı, ‘doğal ağaç müzesi’ olarak adlandırılan tabiatı koruma alanı Örümcek Ormanları’nda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, AA muhabirine, bütün ekiplerin bölgede olduğunu ve yangına müdahale ettiğini söyledi.



Bölgede aşırı rüzgar olduğuna işaret eden Taşbilek, "O rüzgara bağlı olarak zorluklar yaşanıyor. Çalışmalar devam ediyor. Bütün ekipler oraya sevk edildi. Hava rüzgarlı, müdahale etmeye çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

Taşbilek, her yerden takviye talepleri olduğunu belirterek, "Orman Teşkilatı zaten kendi bünyesinde bize takviye taleplerini yaptı. Biz de çevremizdeki bütün belediyelerin itfaiyelerini oraya yönlendirdik, Erzurum'a kadar, takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Yangının etkili olduğu alan konusunda şu anda rakam vermenin doğru olmadığını dile getiren Taşbilek, şunları kaydetti:

"Çünkü değişik değişik yerlerde gözüküyor. Sıçramalar söz konusu. Yangının çıkış nedeniyle ilgili şu an bir şey söylemek için erken. Arkadaşlarımızla uzmanlarımızla değerlendireceğiz. Orman Teşkilatımız orada, bütün müdahalesini yapıyor."

Vali Taşbilek, kendisinin de yangın bölgesine gittiğini sözlerine ekledi.

Kürtün Kaymakamı Mustafa Ayvat da AA muhabirine, ilçenin Yeşilköy köyü mevkisinde, Örümcek Ormanları'nda yangın çıktığını söyledi.

Kendisinin de yangın bölgesinde olduğunu belirten Ayvat, coğrafi koşullardan dolayı bölgeye araç ulaşamadığını ifade etti.

Ayvat, şunları kaydetti:

"Helikopter sanki benim gördüğüm şart. Yangına müdahale ediliyor. Ormanın itfaiyesi müdahale ediyor, hortumlarla, belediyenin itfaiyesi de müdahale ediyor. Ama farklı farklı noktalarda oluyor, tamamıyla rüzgar da var burada. Poyraz da öbür tarafa doğru başlayınca yavaş yavaş büyüyor. Kontrol altına almakta zorluk çekiyor arkadaşlar, sanki daha çok takviyeye, helikoptere ihtiyaç var. Rüzgar da çok olumsuz yönde etkiliyor. Yangının hızlı şekilde başka yerlere sıçramasına neden oluyor."

Kaymakan Ayvat, şu anda yangın nedeniyle tehlike altında yerleşim yeri olmadığını da sözlerine ekledi.