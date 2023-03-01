Son dakika: Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi istendi

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Şarkıcı Gülşen'in bir konserinde imam hatiplilere yönelik 'İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor' şeklindeki sözleri nedeniyle 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Gülşen katılmadı. Duruşmada Gülşen’i avukatları temsil etti.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Gülşen’in sarf etmiş olduğu sözleriyle halkın, toplumun bir bütününü ifade ettiğini, bu halde toplumun içinde bulunduğu birlik ve beraberlik içeren ortak değer yargılarının tersine, kin ve düşmanca duygular beslemeye sevk ettiğini aktardı.

SANIĞIN İFADELERİNİN KIŞKIRTICI OLDUĞU BELİRTİLDİ

Açıklanan mütalaada, halkın sosyal sınıf bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edildiği, ayrımcılığa maruz bırakıldığı, sanığın söz ve beyanlarının kışkırtıcı ve düşmanca tutum ile davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği kaydedildi.

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HALKIN BİRBİRİNE KARŞI DÜŞMANLIK UYANDIRMAYA ELVERİŞLİ OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Söz konusu beyanların halkı kışkırttığının ve tahrik içerikli olduğunun anlatıldığı mütalaada, bu tahrikin halkın birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya, kin beslenmesine ve toplumu oluşturan bireyler arasında kitlesel düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğu belirtildi. Mütalaada, suçu oluşturan söz ve beyanların umuma açık bir yerde sarf edildiği, daha sonra bu konuya ilişkin videonun sosyal medya ile basın yayın organlarında yayınlanması sonrası tahrik edilenler tarafından algılandığı anda ise suçun tamamlandığı belirtildi.

Açıklanan mütalaada sanık Gülşen Çolakoğlu’nun 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Duruşmada sanık avukatları, müvekkilleri Gülşen’in şu an içinde bulunduğu koşullar nedeniyle teminat bedeli olarak yatırılan paranın iadesini ve müvekkilin esas mağdur olduğunu belirtti. Avukatlar ayrıca, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti.

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3 MAYIS’A ERTELENDİ

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için süre verilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, söz konusu güvence bedeli hakkında esas kararla birlikte karar verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan'daki konserinde “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen'in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı ve soruşturma çerçevesinde Gülşen 25 Ağustos 2022’de önce tutuklanarak cezaevine gönderilmişti, daha sonra karara yapılan itiraz dilekçesinin de kabul edilmesiyle birlikte tutukluluğunun 4. gününde ‘konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ise Gülşen’in ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle birlikte yeni bir gelişme olmuştu ve Gülşen Çolakoğlu'nun, avukatının yeniden itirazı üzerine, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Mahkeme tarafından verilen kararda ayrıca, ev hapsi kaldırılan Gülşen’in 'yurt dışına çıkış yasağı' ile haftada 1 gün 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmedilmişti. Daha sonra ilk celsede Gülşen’in imza atma şartı kaldırılmış, 26 Ekim 2022’de ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.