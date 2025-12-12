Son dakika... Güllü'nün şüpheli ölümünde flaş gelişme... Sultan Nur Ulu "cinayeti" itiraf etti

Haberin Devamı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül'de 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, 9 Aralık akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu'yu yakaladı. O sırada evde bulunan 17 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı.

SULTAN'IN BABASI DA GÖZALTINDA

Yalova'ya getirilen Gülter ve Ulu'nun emniyetteki sorgusu sürerken, 17 yaşındaki şüphelinin ise emniyete gelen ailesine teslim edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Gülter ile Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a aracıyla götüren kişi ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi T.Y. ile Ulu'nun babası A.U. da gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.U.'nun, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik hükümlüsü olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

SULTAN CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

CNN TÜRK İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ'ın aktardığına göre, Sultan Nur Ulu'nun Emniyet'teki ifadesinde etkin pişmanlıktan yaralandı ve "Güllü'yü camdan kızı Tuğyan'ın itti" şeklinde ifade verdi.

Güllü'nün patronu Ferdi Aydın da Sultan Nur Ulu'nun "cinayeti" itiraf ettiğini ifade etti.

AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ

Öte yandan Tuğyan Ülkem Gülter'ın avukatları CNN Türk ekranlarında yaptıkları açıklamada Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in üzerinde şüphelerin artması üzerine avukatlıklarından çekildiğini ifade ettiler.

İFADELERİNDE ÇELİŞKİ VARDI, ADIM ADIM İZLENDİLER

Sürekli teknik ve fiziki takipte olan ve adım adım izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alındıkları, kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı alındı. Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi. Ayrıca Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı