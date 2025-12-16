Son dakika! Güllü'nün ölümünde yeni gelişme: Oğlu ifadeye çağrıldı

Haberin Devamı

Şarkıcı Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesini ‘tasarlayarak öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı. O akşam Güllü dışında evdeki iki kişiden biri olan Sultan Nur Ulu “Pişmanım” diyerek bildiği her şeyi itiraf etti.

OĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Güllü'nün ölümünde bir başka kişinin daha 'olayın' içinde olduğu yönünde iddialar da gündeme gelmişti ve şarkıcının oğlu şüphelerin odağında yer almıştı. Bu tartışmalar sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız, ifadeye çağrıldı.

ŞİKAYETÇİ OLARAK İFADE VERİYOR

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Tuğberk Yağız'ın şüpheli değil şikayetçi sıfatı ile ifadeye çağrıldığını aktardı. Tokaz, ayrıca şu bilgileri verdi:

Savcılık titiz bir soruşturma yürütüyor. Kızı tutuklanmıştı. Odadaki Sultan için de ev hapsi kararı verilmişti. Tuğyan'ın avukatlarının yapmış olduğu açıklama kafa karışıklığına neden olmuştu. Neydi bu açıklama? O gün emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra şüpheliler adliyeye sevk edilmeden hemen önce Tuğyan ve Tuğberk'in avukatlıklarının üstlenen avukatlar, kameralar karşısına geçtiler ve şöyle bir açıklama yapmışlardı;

EN UFAK ŞÜPHE OLURSA DOSYADAN ÇEKİLİRİZ

Biz bu dosyaya girerken biz zaten Rahmi Bey, Güllü Hanım'ın manevi olarak yakın dostudur ve yıllarca da avukatlığını yapmıştır. Biz bu dosyaya girerken Rahmi Bey de duyurdu. Biz bu dosyaya dair olurken Tuğyan'ı da aldık karşımıza Tuğberk'i de aldık ve onlara şunu söyledik; bu dosyada sizler açısından en ufak bir şüphe oluşursa biz bu dosyadan çekileceğiz şeklinde bir açıklama yapmışlardı.

AVUKATLAR TUĞBERK YÖNÜNDEN HALA DOSYADA

Ve o yaptıkları açıklamada da cümlelerinin sonunda şunu ifade ettiler; "Bizim açımızdan özellikle Tuğyan yönünden yeterli şüphe oluşmuştur." Tuğyan yönünden dosyadan çekildiklerini açıklamışlardı. Burada satır arasında bunu okumakta önemli bir fayda vardı. Tuğberk yönünden dosyadan çekilmemişler. Yalnızca Tuğyan yönünden çekilmişlerdi. Tabi günlerdir aslında bu açıklamadan sonra Tuğyan tutuklandı. Biz şunu sorar hale geldik. Peki Tuğberk? Şimdi Tuğberk, Rahmi Bey ve avukatları yani Güllü'nün avukatları Tuğberk yönünden dosyada kalmaya devam etti. Bu da akıllara şunu getirdi;

Acaba Tuğberk ilerleyen süreçte, yani artık iki kardeş yan yana değil karşı karşıya mı? Bu soruyu akıllara getirmişti. Özellikle son süreçte yaşananlar, ve aslında bugün Tuğberk'in ifadeye çağrılması da bu soru işaretlerini kuvvetlendirdi.

‘BEN YANARSAM İKİMİZ DE YANARIZ’

Sultan Nur Ulu’un itiraflarından yeni detaylar ortaya çıktı. Sultan Nur, çok çekindiğini söylediği Tuğyan’ın olaydan sonra “Ben yanarsam ikimiz de yanarız” diye tehdit ettiğini de anlattı. Sultan Nur’un ifadesinden bölümler şöyle:

“Tuğyan’ın bu süreçte bana ne yapacağını bilmediğim için üzerime suçlamayı atabileceğinden endişe ederek yanlarından ayrılamadım. Tuğyan ile yalnız kaldığımızda bir ara bana ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi. Annesini ittiğini gördüğüm için bana bunu dedi. Ben gördükten sonra tepki verdim ve o sırada Tuğyan bana bakarak ‘koş’ dedi. Tuğyan ile kalmamın ve beraber İstanbul’a gelip gitmemin tek nedeni ona karşı tavır alırsam suçu üstüme atmasından korkmamdı. Tuğyan ile Güllü’yü öldürmek için plan yapmadık. Onun da plan yaptığına şahit olmadım. Öldürmesinin nedeni küçüklüğünden beri gelen kırgınlıklar ve annesinin rahat yaşam biçimi olduğunu düşünüyorum. Tuğyan bunları bana olaydan sonra anlatmıştı.”

ESRARENGİZ DÖVME

Dosyada şimdiye kadar 20’ye yakın tanık var. Bu tanıkların çok çeşitli iddia ve ihbarları bulunuyor. Soruşturma makamları bu iddia ve ihbarları da dikkatle takip ediyor. Ciddiye alınanların ‘tanık’ sıfatıyla ifadesi alınıyor. Son olarak soruşturma birimlerine gelen ihbardaki iddia şu: ‘Tuğyan olaydan bir süre önce koluna ‘pencereden düşen kadın’ dövmesi yaptırdı. Sonradan da sildirdi. Bu ihbarı yapan kişinin ifadeleri de ‘tanık’ sıfatıyla dosyaya girecek.

MALKATA ÇELİŞKİSİ

Tuğyan Ülkem, 17 sayfalık ifadesinin 5. sayfasında “Malkata isimli müziği kendi telefonumdan açtım. Sultan’dan açmasını isteyip istemediğimi hatırlamadım” diyor. Savcılığın daha önceki ifadesini hatırlatması üzerine de “Sultan’dan Malkata açmasını ben istedim” diye ifadesini değiştiriyor.