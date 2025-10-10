Son dakika... Güllü'nün ölümünde flaş gelişme! Boğuşma izi var mı? Rapor çıktı

Haberin Devamı

Şarkıcı Güllü'nün, 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 5. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter de ifadesinde annesinin Roman havası oynarken ayağının kaydığını ve açık olan camdan düştüğünü belirtmişti.

RAPOR ÇIKTI: SADECE KENDİ DNA'SI BULUNDU

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek ölümüyle ilgili soruşturmada kritik bir rapor daha dosyaya girdi. Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı DNA incelemesi, olaydaki muğlak noktalardan birini daha aydınlatacak nitelikte.

Rapora göre Güllü’nün tırnak aralarında yalnızca kendi DNA’sı bulundu, başka herhangi birine ait iz bulunmadı. Bu bulgu, Güllü’nün düşmeden önce herhangi bir boğuşma ya da fiziksel müdahale yaşamadığını ortaya koydu. Soruşturma devam ediyor.

BİLİRKİŞİ HEYETİ, OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTI

Öte yandan Güllü'nün ölümüyle ilgili olayın gerçekleştiği ev ve alanda önceki gün bilirkişi incelemesi yapıldı. Adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanının da bulunduğu heyet, Tut'un oğlu Tuğberk Yağız ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de yaşadığı Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki eve geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında ev içinde inceleme yapan heyet daha sonra sanatçının düştüğü yerde de ölçümler gerçekleştirdi.

İncelemeler sırasında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz ve soruşturma savcısı da yer aldı.

Yaklaşık 3 saat süren bilirkişi incelemesi sonrasında açıklamada bulunan aile avukatı Rahmi Çelik, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü söyledi.

Çelik, dosyaya ilişkin ses çözümü, görüntü kayıtlarının gelmesi ve bilirkişi incelemesi sonucunda maddi gerçeğin ortaya çıkacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dosyada bir tane gelişme olmuştur. Biyoloji İhtisas Dairesinin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir. Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz."

Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise "Gerekli birimler ve ekipler tarafından incelemeler yapıldı. Gerekli açıklamalar onlar tarafından yapılacaktır." dedi.