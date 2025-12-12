Son dakika... Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı! Arkadaşı itiraf etti: 'Gül Anne'yi itti, ben şok oldum'

Haberin Devamı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde 26 Eylül'de 6 katlı binanın en üst katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Gül Tut'un ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürdürülüyor. Teknik ve fiziki takibin ardından Tuğyan Ülkem Gülter ve arkadaşı Sultan Nur Ulu hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüphelinin yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, 9 Aralık akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece'de bir adrese düzenledikleri operasyonla Gülter ve Ulu'yu yakaladı. O sırada evde bulunan 17 yaşındaki bir kişi de gözaltına alındı.

SULTAN'IN BABASI DA GÖZALTINDA

Yalova'ya getirilen Gülter ve Ulu'nun emniyetteki sorgusu sürerken, 17 yaşındaki şüphelinin ise emniyete gelen ailesine teslim edildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında Gülter ile Ulu'yu Yalova'dan İstanbul'a aracıyla götüren kişi ile İstanbul'da kaldıkları evin sahibi T.Y. ile Ulu'nun babası A.U. da gözaltına alındı. Şüpheli sıfatıyla gözaltına alınan A.U.'nun, çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu ve denetimli serbestlik hükümlüsü olduğu belirtildi.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Gülter sabahın erken saatlerinde "kasten öldürme" suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

"GERÇEKLER ER YA DA GEÇ ORTAYA ÇIKACAK"

Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, adliye giriş ve çıkış anlarında, gazetecilerin sorularına yönelik, "Gerçekler er ya da geç ortaya çıkacak. Ben suçsuzum" dedi.

Öte yandan, tutuklanan Gülter, Gebze Cezaevi'ne gönderildi.

SULTAN NUR ULU SERBEST BIRAKILDI

Sultan Nur Ulu hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Sultan Nur Ulu, polis ekipleri tarafından Yalova merkezdeki yaşadığı ikamete götürüldü. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Şarkıcı Güllü'nün, kızı tarafından yüzü cama dönük iken itildiğini ifade eden Sultan Nur Ulu, savcılıktaki ifadesinde "Biz oynadıktan sonra Gül Anne yüzünü cama dönük haldeydi. O esnada dizlerinin az yukarı kısmından Tuğyan sarılarak Gül Anne'yi itti ve böylelikle dengesini kaybedip düştü. Ben şok oldum. Sonrasında Tuğyan bana 'koş' dedi. Aşağı koştuk" dediği öğrenildi.

Öte yandan adliyeye sevk edilmeden önce sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Gülter'e hastane önünde bekleyen bir grup tarafından tepki gösterilmesi üzerine Gül Tut'un kızı Tuğyan, doğrudan adliyeye getirildi.

Yalova Adalet Sarayı önünde bekleyen kalabalık da Tuğyan Ülkem Gülter aleyhine slogan atarak tepki gösterdi.

AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ: TUĞYAN HANIM'IN DOSYADAKİ SIFATI DEĞİŞTİ

Avukatlardan Mert Erdoğan, Gül Tut'un vasiyeti gereği çocuklarına sahip çıkmak adına dosyada vekillik görevine başladıklarını söyledi.

Sürecin başında Gül Tut'un çocukları Tuğyan ve Tuğberk ile görüştüklerini, kendileri açısından dosyada bir şüphe bulunması durumunda vekillikten çekilecekleri yönünde anlaştıklarını belirten Mert Erdoğan, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada bugüne kadar mağdur sıfatıyla ifadeleri alındı. Geçtiğimiz 3 gündür Tuğyan yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeler alınmaya başladı. Hal böyleyken rahmetli Gül Hanım'ın manevi mirasını korumak adına Tuğberk ve Tuğyan'dan aldığımız onay üzerine Tuğyan Hanım yönünden çekilme kararı aldık. Bu Tuğyan'ın suçlu olduğu anlamına gelmesin. Masum olduğu anlamına da gelmesin. Biz sadece rahmetlinin manevi mirası ve çocuklardan aldığımız söz üzerine dosyadaki son aşama göz önüne alındığı zaman çekilme ihtiyacı hissettik. Tuğberk Bey yönünden vekilliğimiz devam ediyor. Tuğyan Hanım yönünden başka bir meslektaşımız tarafından devam ettiriliyor. Bu, Gül Hanım'ın manevi mirasına duyduğumuz saygıdır."

Erdoğan, gazetecilerin, "Bu karara sizi iten Sultan Hanım'ın itirafçı olduğu iddiası mı?" sorusunu, "Bir itiraf var veya yok diyemeyiz çünkü dosyada kısıtlılık kararı var. Bu aşamada bekleyeceğiz. 2 gün önce adli makamların elinde ne varsa bugün de aynı deliller var. Değişen bir şey yok. Kısıtlılık kararı var. Süreci izleyip göreceğiz." diye yanıtladı.

Avukat Aycan Sevsay da Tuğyan Ülkem Gülter'in dosyasından çekildiklerini kaydetti.

"Tuğyan Hanım'ın dosyadaki sıfatı değişti." diyen Sevsay, şunları söyledi:

"Biz de ekip olarak en başından beri ikisine de dosyada en ufak bir şüphe sezersek Güllü Hanım'ın bizdeki kıymetli mirasına saygısızlık olmaması adına dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. O yüzden bugün Güllü Hanım'a verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluşmuştur. Bu, Tuğyan Hanım'ın bu suçu işlediği ya da işlemediği gibi bir anlam ifade etmemektedir. Soruşturma halen devam etmektedir. Kendisi adliyeye sevk edilecektir. Dosyada gizlilik kararı vardır."



Sürekli teknik ve fiziki takipte olan ve adım adım izlenen Tuğyan Ülkem Gülter ile Sultan Nur Ulu'nun 'Kasten öldürme' suçundan gözaltına alındıkları, kuvvetli somut delillerin girdiği belirtilen dosya için gizlilik kararı alındı.

Bilirkişilerin olay yerinde inceleme gerçekleştirdikleri sırada şüphelilerin olayla ilgili verdiği ifadeyle, olay yerindeki canlandırma sırasındaki ifadelerinde çelişkilerin olduğu bildirildi.

Ayrıca Gülter ile Ulu'nun farklı zamanda toplamda 3 kez alınan ifadelerinde de çelişkiler olduğu kaydedildi.

OLAY

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Ulu, yurt dışına çıkış hazırlıkları yaptıkları iddiası üzerine İstanbul'da gözaltına alınıp, Yalova'ya getirilmişti.

Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.