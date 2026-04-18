Son dakika... Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi

Haberin Devamı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, Uğurcan A. ve Zeinal’ın eski polis olan üvey babası Engin Yücer'in savcılıktaki sorgusu tamamlandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Abakarov ve Yücer tutuklandı, Uğurcan A. yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 8'e çıktı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Vali Sonel'in o dönem korumalığını yapan Şükrü E’nin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

6 ZANLI TUTUKLANMIŞTI

Doku'nun kaybolmasına ilişkin aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de aralarında bulunduğu 15 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun sim kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Zeinal Abakarov’un annesi Cemile Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan ve Ferhat Hanedan Güven tutuklanmış, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığınca açığa alınan ve Elazığ'da gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Sonel, Erzurum'a götürülmüştü. Eski başhekim Özdemir'in jandarmadaki işlemleri sürüyor.

‘HASTANE KAYITLARI SİLİNDİ’ İDDİASI... ESKİ BAŞHEKİM GÖZALTINDA

Öte yandan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gülistan Doku soruşturması kapsamında dosyaya giren raporda, Doku’nun 31 Aralık 2019’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığı ancak hastane sisteminde bu kayıtların olmadığı bilgisi yer aldı. İncelemelerde, bu durumun teknik arızadan ziyade ‘seçici silme’ ihtimalini güçlendirdiği değerlendirildi. Gülistan’ın hastane kayıtlarının silindiği iddiasıyla dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı. Özdemir soruşturmanın yürütüldüğü Tunceli’ye gönderilecek. Sağlık Bakanlığı da söz konusu iddialara ilişkin soruşturma başlattı.



Haberin Devamı

ESKİ TUNCELİ VALİSİ SONEL, ERZURUM'A GETİRİLDİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçunu işlediğine ilişkin yeterli şüphe bulunduğu değerlendirilen ve Elazığ'da emniyet ekiplerince gözaltına alınan Sonel, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kara yoluyla Erzurum'a getirildi.

Sonel'in, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgu işlemleri başlatıldı.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, açığa alınmıştı.

‘EBRU SAVCIMIZ TARİH YAZIYOR’

Gülistan Doku soruşturması kapsamında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, Elazığ’da gözaltına alınmasının ardından Gülistan’ın ablası Aygül Doku, açıklama yaptı. Doku “Can suyumuz olan Ebru savcımız tarih yazıyor. Tuncay Sonel ve şebekesi çökmüştür. Tutuklanacağından, ömür boyu müebbet alacağından hiç kuşkumuz yok” dedi.

Haberin Devamı

Gülistan Doku’ya ait SIM kartı bir telefona takarak veri akışı sağladığı ve sosyal medya hesabında veri sildiği iddiasıyla önceki gün ‘delilleri yok etme’ suçundan tutuklanan ihraç polis memuru Gökhan Ertok’un, etkin pişmanlıktan faydalanmak için talepte bulunduğu belirtildi.