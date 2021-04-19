Son dakika... Gri pasaport soruşturmasında yeni gelişme! İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 6 belediye daha tespit edildi

İçişleri Bakanlığı'nca başlatılan, belediyelerin kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlamasıyla ilgili soruşturma genişledi. Bu kapsamda Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyeleri hakkında da soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.

Bu kapsamda Balıkesir / Gömeç, Adıyaman / Gölbaşı, Burdur / Yeşilova, Yozgat / Yerköy, Şanlıurfa / Suruç, Ordu / Korgan belediyelerince 'dans (folklor) gösterisi', 'kültür turu', 'gençlik programları' adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek soruşturma başlatılmıştır.

Bakanlığımızca belediyelere imkan sağlayan mevzuatın suistimalinin önlenmesi amacıyla tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, mahalli idarelerce yurtdışına görevlendirilen kamu personeli olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesi uygulaması geçici olarak durdurulmuştu.''

ALMANYA'YA GİDEN 45 KİŞİDEN 2'Sİ GERİ DÖNMÜŞ, VALİ YARDIMCISI GÖREVDEN ALINMIŞTI

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'nce düzenlenen etkinlikle Almanya'ya giden 45 kişiden yalnızca 2 kişinin geri dönmesine ilişkin başlatılan soruşturmada bir vali yardımcısı ile iki müdür görevden alınmıştı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Soruşturmada ilgili vali yardımcısı ile Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürü ve 2 kamu görevlisi görevden uzaklaştırılmıştır" denilmişti.

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