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Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 09.08.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: Gri kategoride aranıyordu! Zafer Dedeoğlu yakalandı

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Son dakika: Gri kategoride aranıyordu! Zafer Dedeoğlu yakalandı

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul Avcılar'da düzenlenen terör operasyonunda İçişleri Bakanlığı’nın arananlar listesinde gri kategoride yer alan Hizbullah üyesi Zafer Dedeoğlu yakalandı.

İstanbul'da, Hizbullah Terör Örgütünün faaliyetlerine yönelik deşifresi ve örgüt mensuplarının tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; 'İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde Gri Kategori'de yer alan ve silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Zafer Dedeoğlu, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Avcılar'da önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

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TUTUKLANDI

Şüpheli Zafer Dedeoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildiği öğrenildi.

Son dakika: Gri kategoride aranıyordu Zafer Dedeoğlu yakalandı

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