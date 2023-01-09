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Son dakika... Gözler yılın ilk Kabine Toplantısı'nda: EYT takvimi, sözleşmeliye kadro, yargı paketi...

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine
Son dakika... Gözler yılın ilk Kabine Toplantısında: EYT takvimi, sözleşmeliye kadro, yargı paketi...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:46

2023'ün ilk Kabine toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. EYT ve sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile 7'nci Yargı Paketi için Meclis çalışma takvimi gündemde olacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler için Meclis takvimi ele alınacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini içeren kanun teklifinin, hafta başında Meclis Başkanlığı'na sunulması da gündemde.

Teklifin, Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinin ardından Genel Kurul süreci başlayacak. Düzenleme ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açılacak.

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SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA GEÇİŞİ

Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde de adım adım sona yaklaşılıyor. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.

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7. YARGI PAKETİ HAZIR

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 7'nci yargı paketi de var. Düzenleme ile "çat kapı" haciz işlemi tarihe karışacak.

Uyuşturucu bağımlısı suçluların tedavisi için özel cezaevleri kurulacak. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Kabine toplantısında yapacağı sunumun ardından paketin, Meclis'e gönderilecek.

 

ENFLASYONLA MÜCADELEDE YOL HARİTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele de masada.

Enflasyondaki düşüşün devamı için yol haritası da belirlenecek. Ayrıca, terörle mücadele, enerji güvenliği konusunda atılan adımlar ve dış politikadaki gelişmeler de ele alınacak.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine

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