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Gündem
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Son dakika... Gözler bu toplantıda... Bayramda seyahat kısıtlaması olacak mı?

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda Kurban Bayramı'nda koronavirüs tedbirleri çerçevesinde alınacak önlemlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.40'da başladı. Toplantıda koronavirüs önlemleri kapsamında Kurban Bayramı'nda alınacak önlemlerin görüşülmesi bekleniyor. 

Son dakika... Gözler bu toplantıda... Bayramda seyahat kısıtlaması olacak mı

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