Son dakika: Gözler Ankara'da... Kabine toplantısı sona erdi

Beştepe’de toplanan kabinenin ana gündem maddesi, 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte vakaların 30 bini, ölü sayısının ise 150’yi aştığı koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturdu. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yaptığı belirtildi.

YERLİ AŞI VE AŞI TAKVİMİ

Yerli aşı üretimi çalışmalarının hızlandırılmasına yönelik açıklanan 6 maddelik yol haritasının nasıl uygulanacağı da kabinenin en önemli başlıkları arasında oldu

Önümüzdeki süreçte aşılama takviminin aşama aşama nasıl ilerleyeceği de detaylarıyla değerlendirildi. Alınan tedbirlere rağmen artan vaka sayılarıyla birlikte koronavirüs risk haritasının ağırlıklı olarak “kırmızıya” dönmesi de kabinenin gündemindeki bir diğer konu olarak öne çıktı. Bu kapsamda risk haritasının kabine toplantısının ardından güncellenmesi ve yeni tedbirlerle kısıtlama kararlarının hayata geçirilmesi bekleniyor.

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