Son dakika: Gözler Ankara'da... Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesini 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte vakaların 30 bini, ölü sayısının ise 150’yi aştığı koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.

Toplantıda, 13 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesinde özellikle iftar ve sahur vakitlerinde koronavirüs yayılımının önlenmesine yönelik olarak yeni kısıtlama kararlarının alınması bekleniyor. Başta okullar ve kalabalık yerler olmak üzere, restoran, kafe, lokanta ve AVM’lerdeki son durum değerlendirilecek.

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