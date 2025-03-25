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Son dakika: İzinsiz gösterilerde 206 kişiye tutuklama talebi

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#İstanbul#İBB#EKREM İMAMOĞLU
Son dakika: İzinsiz gösterilerde 206 kişiye tutuklama talebi
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2025 14:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde gözaltına alınan şüpheliler mahkemeye sevk edildi. 206 eylemciye tutuklama talep edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Valiliğinin "Kamu düzenini muhafaza etmek için oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." şeklindeki kararına uymayarak son dönemde gerçekleşen toplumsal olaylara katılıp, kışkırttıkları ve şiddete karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılıkça ifadeleri alındı.

Son dönemdeki toplumsal olayları kışkırtan, şiddete karışan, yüzlerini maskeyle gizleyen ve sopa kullanan şahısların da aralarında bulunduğu 206 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

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Şüphelilerin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

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#İstanbul#İBB#EKREM İMAMOĞLU

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