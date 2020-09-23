Son dakika... Görüntüler infial yaratmıştı! Ankara'da sağlık çalışanlarına saldırıda 2 gözaltı
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.
Şüphelilerden ikisi, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren zanlıların, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.
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