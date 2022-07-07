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Son dakika... Görev başında öldürülen Dr. Ekrem Karakaya'ya son veda... Cenazeye Bakan Koca da katıldı

#Dr. Ekrem Karakaya#Cenaze#Kayseri

Konya Şehir Hastanesi'ndeki silahlı saldırıda hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenaze töreni memleketi Kayseri'de yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karakaya’nın ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay (39), iddiaya göre, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Akçay ardından, silahın namlusunu başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

Son dakika... Görev başında öldürülen Dr. Ekrem Karakayaya son veda... Cenazeye Bakan Koca da katıldı

Saldırının ardından sağlık çalışanları 7- 8 Temmuz tarihleri arasında iş bırakma eylemi kararı aldı. Bu nedenle bugün başta saldırının yaşandığı Konya Şehir Hastanesi olmak üzere hastanelerde acil servisler dışında hizmet verilmiyor.

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CENAZEYE BAKAN KOCA DA KATILDI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın cenaze töreni memleketi Kayseri'de yapıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenazede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yer aldı.

Son dakika... Görev başında öldürülen Dr. Ekrem Karakayaya son veda... Cenazeye Bakan Koca da katıldı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DOKTOR KARAKAYA'NIN AİLESİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın öldürülen doktor Ekrem Karakaya’nın evini ziyaret ettiği esnada, merhum doktorun annesi Zekiye Karakaya ve ağabeyi Mehmet Murat Karakaya ile telefonda görüştü.

Erdoğan, doktorlara ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ve en üst düzeyde cezalandırılması için gereken adımları en güçlü şekilde atmaya devam edeceklerini belirtti.

'CENAZEMİZ VAR' YAZISI

Konya Şehir Hastanesi'nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, 'Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır' yazısı asıldı. Kliniğin kapısı da kapalı tutuldu.

Son dakika... Görev başında öldürülen Dr. Ekrem Karakayaya son veda... Cenazeye Bakan Koca da katıldı

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SALDIRGAN İŞ YERİNDEN İZİN ALMIŞ

Hacı Mehmet Akçay'ın (39), güvenlik görevlisi olarak çalıştığı Yunak Devlet Hastanesi'nden belinden rahatsız olduğunu belirtip, burada ortopedi servisi olmadığı için Akşehir Devlet Hastanesi'ne gideceğini söyleyerek izin aldığı ortaya çıktı. Saldırının yaşandığı odada ise eşyaların dağıldığı görüldü.

Son dakika... Görev başında öldürülen Dr. Ekrem Karakayaya son veda... Cenazeye Bakan Koca da katıldı
Saldırgan Hacı Mehmet Akçay

2 ÇOCUK BABASIYDI

Kayseri Develi’de doğan, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan doktor Ekrem Karakaya'nın 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğunun olduğu ifade edildi.

Son dakika... Görev başında öldürülen Dr. Ekrem Karakayaya son veda... Cenazeye Bakan Koca da katıldı

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BAKAN KOCA: ADLİ MAKAMLAR DEHŞET SAÇAN CANİLİK KONUSUNDA ARAŞTIRMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesinden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

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#Dr. Ekrem Karakaya#Cenaze#Kayseri

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