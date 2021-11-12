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Son dakika... Göç İdaresi Başkanlığı'ndan muz paylaşımı yapan Suriyeliler hakkında yeni açıklama

#Muz Paylaşımı#Göç İdaresi Başkanlığı#Sınır Dışı
Son dakika... Göç İdaresi Başkanlığından muz paylaşımı yapan Suriyeliler hakkında yeni açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sosyal medyada provokatif muz görüntüsü paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir" denildi.

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Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır" denildi.

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#Muz Paylaşımı#Göç İdaresi Başkanlığı#Sınır Dışı

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