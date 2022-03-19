Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun acı günü! Amcası hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından "Gençlik ve Spor Bakanı, arkadaşım Mehmet Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu ani bir rahatsızlık sonucu, yapılan müdahalelere rağmen aramızdan ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Dünyadaki eseri iyilik olana ne mutlu" mesajını paylaştı.