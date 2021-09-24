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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan yurt açıklaması

#Öğrenci Yurtları#Gençlik Ve Spor Bakanı#Üniversite
Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlundan yurt açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu gündemde olan üniversite öğrencilerinin 'yurt' konusu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, 'Bu yıl 2019’daki başvurunun daha fazlasını yerleştirdik. Şu an 403 bin öğrenciyi yerleştirdik, bu her gün artacak.' açıklamasında bulundu. Kasapoğlu ayrıca, 'İstanbul’da, İzmir’de Anadolu’da yeni yurtlar açacağız, kiralamalar var. Bazı şehirlerde tüm öğrenciler yurtlara yerleşti. Pazartesi günü ek yerleştirmeler devam edecek.' ifadelerini kullandı.

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Bakan Kasapoğlu'nun A HABER'deki açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye’deki gibi yurt yapısı dünyanın hiçbir yerinde tok. 81 ilde 270 ilçede yurdumuz var. 720 bin yatak kapasitemiz var.

Edirne’den Kars’a her yerde var, her türlü hizmeti barındıran bir sistem.

Sorun olarak ifade etmek haksızlık olur. Pandemi sürecinde üniversiteler eğitime ara verdi. 2020-2021 dönemi için başvuru kabul etmedik. 2022 sürecinde kabul başlayınca yoğunluk başladı. Son 3 yılda 216 bin yatak ilave ettik.

Öğrenci bir ile geldiğinde ilk olarak bizim yurtlarımızı tercih ediyor, bu gurur verici. Son 19 yılda yapılanı küçümsemek büyük bir haksızlık. Gençler bu ülkenin gözbebeği.

Barınma noktasında hiçbir gencimizin dışarıda kalmasına izin vermeyeceğiz.

İl ilçe, yurt yurt takipteyiz. İlk yedek yerleşmede 35 bin öğrenci yerleşti, dün 15 bin ek yedek yerleşme yapıldı. Bu mobil bir durum öğrenci kayıt yaptırmayabiliyor.

‘403 BİN ÖĞRENCİYİ YERLEŞTİRDİK’

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Bu yıl 2019’daki başvurunun daha fazlasını yerleştirdik. Şu an 403 bin öğrenciyi yerleştirdik, bu her gün artacak. Pazartesi günü ek yerleştirmeler devam edecek.

Ankara’da 5 bin kişilik yeni bir yurt açıyoruz. İstanbul’da, İzmir’de Anadolu’da yeni yurtlar açacağız, kiralamalar var. Öğrencilere her ay 570 liralık beslenme desteğimiz var.

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Yurt kapasitemiz en önemli önceliğimiz.

Eylemlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığı eylem yapan gençlerin yurtlarımıza başvuru yapmadıkları belirlendi.

Yoğunluklarımız var ama çalışmalarımız devam ediyor. Bazı şehirlerde tüm öğrenciler yurtlara yerleşti.

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#Öğrenci Yurtları#Gençlik Ve Spor Bakanı#Üniversite