Son dakika: 7 ayda 2632 madalya... Bakan Kasapoğlu 'Spor Devrimi'ni CNN TÜRK'te anlattı

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Bakan Kasapoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:



Sporda daha ilerisi ilk hedef. 60'dan fazla branşı destekleyen bir sistemimiz var. Her geçen gün yeni başarı tabloları bizi gururlandırıyor. Gerek tesisleşme gerekse işbirlikleri, uluslararası müsabakalarda başarılar çok ciddi gelişmeler. Yedi ayda 2 bin 632 madalya kazanıldı.



Akademisyenler ve üniversiteler ile önemli çalışmalarımız var. Başarıların hiçbiri tesadüf değil, vizyonun ürünü. Büyük adımlar attık adımlarımızı büyüterek atmaya devam edeceğiz. 2022 yılını hareket yılı ilan ettik. Sporu fırsat eşitliği açısından önemli bir imkan görüyoruz. Hem sportif başarıda hem tabana yayılmasında gerekli.



Sporcu destek programlarımız var, burslarımız var. Yeni açılımları da destekliyoruz, çok dinamik bir konu.



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Sporda her alanda desteğimiz var. Özellikle okçuluk, güreş, atletizm, voleybol, yüzme önde olduğumuz branşlar. Basketbolda dev adımlar atıyoruz. Büyük bir dinamizm var. Spor için bir seferberlik hali bulunuyor. Yeni ‘dev adamlar’ı hazırlamak istiyoruz.Spordaki yeteneklerimiz bizzat takip ederek, önlerini açarak tesadüfen değil destekleyerek keşfedeceğiz.

'FIRSAT EŞİTLİĞİNE İNANIYORUZ'



Türkiye bir basketbol ülkesi olacak. Biz sporda fırsat eşitliğine inanıyoruz. Cudi Cup gibi organizasyonlar yapıyoruz. Cudi Cup fırsat eşitliğinde önemli bir noktayı gösteriyor.



Geçen yıl pandemiye rağmen 162 organizasyonu gerçekleştirdik. Türkiye organizasyonlar konusunda öne çıktı.



Türkiye talep eden değil, talep edilen ülke. Türkiye olimpiyatları da düzenleyebilecek bir ülke. Türkiye her organizasyonu gerçekleştirebilir.

DOPİNGLE MÜCADELE

Temiz spor, dürüst oyun olmalı. Doping noktasında tavrımız çok net.



Türkiye futbola ilgisi olan bir ülke. Türkiye futbolda da çok büyük başarıları hak ediyor. Biz devlet olarak önemli çabalar ortaya koyduk. Gerçek anlamına uygun futbol gündemi olmalı.



Stadyumlara herkes keyif alarak gidebilmeli. Her alanda şeffaflık çok daha güçlü olacak. Türkiye’nin imkan noktasında hiçbir eksikliği yok.



'GENÇLERE KİTAP KART HEDİYE EDİYORUZ'



On binlerce kişiden kitabımız geldi diye teşekkür var. Bakanlık olarak çok önemli bir kitap çalışmamız var, gençlerimize mümkün olduğunca bu çalışmaları armağan ediyoruz. Öyküden, şiire, felsefeden edebiyata gençlere kitap kart hediye ediyoruz.



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Gençlerimiz gidiyor kitapçıdan istediği kitabı alıyor biz ödemesini yapıyoruz. Çok önem verdiğimiz bir yelpazeMEB ile önemli işbirliklerimiz var. Tesisler öğretmenlerin emrinde, antrenörlerde onlarla birlikte. Okul-spor ikilemini kaldıracağız. Hem spor yapsın hem eğitimini alsın istiyoruz.

ANTRANÖR ADAYLARI ATANACAK MI?

Yeni çalışmalarımız var önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız.

SEYAHAT SEVER PROJESİ

15 Temmuz- 1 Eylül arasında yurtlar kullanılabilecek. 444 0 472 gençlerimiz bu numaradan arayabilecek. Ülkemizin güzel şehirlerini gezebilmek için kullanacak.