Son dakika... Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! 'Dünyaca ünlü doktor' diyerek kandırdılar...

INSTAGRAM'DA 'DÜNYACA ÜNLÜ DOKTOR' YALANI

Gamze Nur 27 yaşında. Güzelleşmek istedi, bakışlarının daha güzel olmasını istemişti. Bu yüzden de 'ip askısı' yöntemini tercih etti. Yöntem için de bir merkeze gitti.

"Instagram üzerinde bir resme denk geldim. Paylaşımlarında 'Dünyaca ünlü doktor, 2 Aralık günü kliniğimize gelecek.' diye. Ben de aradım bilgi aldım. Lokal anestezi altında kaş kaldırma ve iple burun kaldırma işlemi yaptırdım kendisine." diyen genç kadın, yaşananları "Ben 6-7 saat orada bekledikten sonra 'Sizin işleminiz otelde yapılmaya devam edilecek' denildi. Daha sonra çağırdıkları yere gittim. Bir rezidansın içinde işlem yaptılar." diye özetledi.

Gamze Nur, 2 hafta sonra ise büyük bir şok yaşadı, yüzünde geçmek bilmeyen bir hasar oluştu, burnunun üstünde ve kaşının yanında ödemler meydana geldi.

Yaşanan bu sorunlardan sonra doktora ulaşan genç kadın, 'Siz yapmışsınızdır' cevabını aldı, daha sonra ise telefondan engellendi. İddiaya göre operasyonu yapan doktor ve asistan bu olaydan sonra Rusya'ya kaçtı.

Gamze Nur, 'Kesinlikle doktor da değil kendisi. Kozmetolog olarak geçiyormuş ve Türkiye'de bu işlemi yetkisi kesinlikle yokmuş.' dedi.

"ÇOK PİŞMANIM"

Operasyondan sonra yüzünde ödemler meydana gelen genç kadın, "Uyuyamıyorum, inanılmaz bir acı var vücudumda, sağ tarafıma yatamıyorum. Antibiyotik kullanıyorum, fayda etmiyor. Çok pişmanım. İnanılmaz pişmanım. Yüzümün eski haline dönmesinden başka hiçbir şey istemiyorum." ifadelerini kullandı ve yasal süreci başlattığını söyledi.