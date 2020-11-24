Son dakika… Gemi trafiğinde 3 ülkeye nota verildi! Türkiye uyardı, Herkes birbirini suçladı…

CNN TÜRK’ten Sena Alkan'ın haberine göre; Libya'ya gıda, insani yardım ve boya malzemesi götüren Türk gemisi hukuksuz bir şekilde arandı. Alman fırkateynince İrini operasyonu kapsamında yapılan o arama Ankara’nın tepkisini çekti. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Alman Maslahatgüzar ve İrini operasyonunu komuta eden İtalya'nın Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı, protesto notası verildi.

ALMANYA: 'SORUMLU İTALYA', İTALYA: 'SORUMLU AB' DEDİ!

Peki, çağrılan ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri ne yanıt verdi? CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, Almanya Maslahatgüzarı Hamburg fırkateyninin İrini operasyonunun Roma'daki karargahından aldığı talimatı gerçekleştirdiğini ileri sürerek, sorumluluğun İtalya'da olduğunu söyledi. Fırkateyn ve görevli askerlerin verilen talimatı yerine getirdiğini ifade etti. İtalyan Büyükelçi ise komuta kendilerinde olsa da sorumluluğun Avrupa Birliği'nde olduğunu, çünkü operasyonun AB operasyonu olduğunu söyleyerek sorumluluğu AB'ye yükledi.

Ankara ise İrini operasyonunun taraflı bir operasyon olduğunun bir kez daha altını çizdi. CNN TÜRK'e hukuksuz aramayı değerlendiren kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin yönünün Avrupa olduğunu hatırlattığı sözlerine atıf yaptı. "AB içerisindeki bazı kesimlerin Türkiye-Avrupa yakınlaşmasını istemediğini" ifade etti.

TÜRKİYE NE ADIM ATACAK?

Peki, Türkiye şimdi ne yapacak? Yaşanan olayda askeri bir geminin dahli olmadığı için konunun önceki gerginlikler gibi NATO'ya taşınmasının söz konusu olmayacağını belirten yetkililer, şirketin AB kurumlarına operasyonu şikayet ederek doğan kayıpları için tazminat ödemesinin atılacak ilk ve en öncelikli adım olduğunu söylüyor.

YÖNERGE KÖTÜYE KULLANILDI, BM’YE ŞİKAYET OLABİLİR

Yetkililer AB kurumlarına ek olarak BM’ye şikayet edilebileceğini, çünkü yaşanan olayın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yönergelerinin kötüye kullanılması kapsamına girdiğini ifade ediyor.