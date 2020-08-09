Son dakika... Gelibolu'da orman yangını

Gelibolu'ya bağlı Sütlüce köyü yakınlarında ormanlık alanda öğle saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Alevlere söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.