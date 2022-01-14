Son dakika... Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

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Gelecek Partisi'nin kurucusu ve Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) zamanında seçim için Erdoğan'ın başvurusunu kabul eder mi?" sorusuna "Kabul ederlerse onları afişe ederiz, gazetelere ve televizyonlara ilanlar veririz, sokağa çıkamazlar. Dünyayı başlarına yıkarız" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın Yeniçağ Gazetesine verdiği mülakatta; YSK üyeleri hakkında sarf ettiği bir kısım sözleri sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 'heyet halinde çalışan kamu görevlilerini alenen tehdit' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.