Son dakika: Gece yarısı acı haber! 4 çocuk feci şekilde can verdi

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Yangın Esenyurt, Üçevler Mahallesinde saat 02.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yangın çıkan dairede yaşayan bir kadın kendisini güçlükle dışarıya atarken bir çocuğunu da vatandaşlar kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri dairede yaptığı incelemede yaşları 1,3,7 ve 9 arasında değişen 4 çocuğun cenazesiyle karşılaştı. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekti. Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.