MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yağış bekleniyor
GeriGündem Son dakika... Gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yağış bekleniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 22.03.2020 - 09:45,Son Güncelleme:/

Son dakika... Gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yağış bekleniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Gece saatlerinden itibaren İstanbul'da yağış bekleniyor
Abone Olgoogle-news

Yurdun akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı 16
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 20
Adana: Az bulutlu ve açık 21
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 8
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle