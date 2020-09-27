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Alişan KOYUNCU/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 27.09.2020 - 01:45 | Son Güncelleme:

Son dakika: Gebze’de korkutan yangın! Gece yarısı gökyüzü aydınlandı

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Son dakika: Gebze’de korkutan yangın! Gece yarısı gökyüzü aydınlandı
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, gece yarısı Gebze ilçesindeki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangından yükselen dumanı görenler itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler gökyüzünü aydınlatırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

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