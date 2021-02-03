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Gündem
Haluk TURGUT-Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 17:20 | Son Güncelleme:

Son dakika... Gebze'de fabrika yangını

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Gebze Organize Sanayi Sitesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son dakika... Gebzede fabrika yangını

Ekipleri yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

 
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