Son dakika... Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var... Bakan Yerlikaya ve Kocaeli Valisi'nden açıklama

Son dakika... Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var... Bakan Yerlikaya ve Kocaeli Valisi'nden açıklamaGüncelleme Tarihi:
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürüyor.
Çöken 7 katlı binanın enkazından ilk ses alındı. CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, "Az önce bir ses alındı. Bir hareketlilik yaşandı. Sedye geldi. Sesin geldiği bilgisinden sonra herkes hazır bir şekilde bekliyor. Ambulans yanaştırılıyor. Yoğunlaşan bir çalışma var" dedi.
İçerideki kişilerin çıkarılması için çöken bina çevresindeki molozlar kaldırıyor.
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gebze'de çöken 7 katlı bina ile ilgili gazetecilere açıklama yaptı. Bölgeye gelen Vali Aktaş, şu ifadeleri kullandı:
"Bu sabah saatlerinde Gebze ilçesinde 7 katlı binada çökme meydana geldi. Çökme sebebiyle ilgili bilgi yok. İçeride 1 ailenin olduğu yakınları tarafından da teyit edildi. 5 kişilik aile var. Ekiplerimiz onlara ulaşmaya çalışıyor.
Çevre illerden görevlendirilen ekiplerimiz şu anda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar. Şu anda çalışma yapılıyor, çökmeyle ilgili net bilgi yok. İlgili arkadaşlarımız çökmenin sebebini bulmaya çalışıyorlar. Elimizde teyit edilmiş olarak şu anda binada 5 vatandaşımız bulunuyor. Dinleme yapıyor arkadaşlarımız. Arkadaşlarımız henüz ulaşmış değil kimseye. Çökme sebebiyle ilgili net bir bilgi yok. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Ailenin 2'nci katta oturduğunu değerlendiriyoruz."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"29.10.2025 tarihinde saat 07:30 sıralarında Kocaeli ili Gebze ilçesi Mevlana mahallesinde bulunan bir binanın kendiliğinden çöktüğü bilgisi alınmıştır.
Binada 5 vatandaşımızın enkaz altında olduğu düşünülmektedir. Olay yerine; AFAD, İtfaiye, Emniyet, 112 Sağlık ve STK ekipleri derhal sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları Vali ve Belediye Başkanı koordinasyonununda devam etmektedir.
İçişleri Bakan Yardımcımız, Afad Başkan Yardımcımız, Afetlere Müdahale Genel Müdürü ve Arama Kurtarma Dairesi Başkanı olay bölgesine intikal etmektedir.
Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere STK ve belediye ekipleriyle birlikte 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir.
Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 drone ve 52 araç yer almaktadır.
Arama ve Kurtarma çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gelişmelerden bilgi vermeye devam edeceğiz."
KOCAELİ VALİSİ AKTAŞ'TAN AÇIKLAMA
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, televizyon canlı yayınında verdiği bilgide, binanın neden çöktüğüne ilişkin netleştirilen bir bilgi olmadığını aktararak, "Şu anda öncelikli olarak arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Olayın oluşumuyla ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar. İlk bilgilerimiz enkaz altında 5 kişinin olduğu şeklinde. Binada yaşayanlar var ama bugün itibariyle binada olduğunu düşündüğümüz, teyit ettiğimiz 5 kişi var. Tek aile... AFAD ekiplerimiz şu anda, bina enkazında dinleme yapıyor. Bu kişilerle henüz bir temas olmadı. İçeride 5 kişi olduğu, yakınlarından teyit ettiğimiz bilgi. Bina 7 katlı." ifadesini kullandı.
CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, canlı yayında şu bilgileri aktardı:
"Sessizlik isteniyor. Sismik ve akustik dinleme yapılacak. Sustuk. Bir tıkırtı bile olmaması lazım bu çalışmalar sırasında. Enkazdan gelen ses dışında hiçbir ses gelmemeli. Bu çok önemli bir dinleme. Enkazdan gelen bir ses varsa yerine kadar tespit edebilme özelliğine sahip bu cihazlar. Şu anda koordine sağlanıyor. Alanın boşaltılması isteniyor. Uyarılar yapılıyor."
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken binanın eski hali fotoğrafta ortaya çıktı.
"ŞU AN ENKAZ ALTINDA OLMA İHTİMALİ OLAN 5 KİŞİ"
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz çöken binanın alt katında bir eczanenin bulunduğunu bildirdi. Büyükgöz, binadaki ikamet durumuna ilişkin şunları kaydetti:
"Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2'si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı."
Binanın 1999 depreminden sonra yapılmış olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var. Önce can konusuyla ilgileniyoruz" diye konuştu.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz ise şu bilgileri aktardı:
"6 katlı bir binada bir anda çökme meydana geldi. İçeride 7 kişinin olduğu bilgisi var. Ekipler yoğun bir mücadele veriyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yakınlarında metro inşaatı var. Çökmenin nedeni henüz bilinmiyor. Sağlık ekipleri o noktada."
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, CNN TÜRK canlı yayında yaptığı açıklamada, "İçerisinde 7 kişilik iki ailenin yaşadığı bilgisi var. 7 kişinin tamamı binada mıydı? O şu an net değil. Bilgiler net değil. Şu anda ekipler bölgede çalışıyor" ifadelerini kullandı.