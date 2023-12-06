×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Gazze'den tahliye edilen 68 kişi İstanbul'da

Güncelleme Tarihi:

#Gazze#İsrail#Istanbul
Son dakika: Gazzeden tahliye edilen 68 kişi İstanbulda
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2023 05:33

Gazze’den tahliye edilen Türk vatandaşlarının da bulunduğu 68 kişilik kafile, İstanbul’a geldi. Aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlıların bulunduğu kafile, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı.

Haberin Devamı

Gazze’de kalan Türk vatandaşları Mısır üzerinden Türkiye’ye getirilmeye devam ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve AFAD koordinesinde Gazze’den Mısır’ın başkenti Kahire’ye tahliye edilen aralarında Türk vatandaşları ve ailelerinin bulunduğu 68 kişilik kafile, Kahire’den havalanan TK695 sayılı Türk Hava Yolları’na ait uçak, İstanbul’a geldi. Aralarında çok sayıda çocuk ve yaşlıların bulunduğu kafile, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda yakınları ve AFAD yetkilileri tarafından karşılandı. Pasaport kontrolünün ardından bazı vatandaşlar AFAD tarafından tahsis edilen araçlarla havalimanından ayrıldı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gazze#İsrail#Istanbul

BAKMADAN GEÇME!