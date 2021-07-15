Son dakika: Gaziantep'te hayvanat bahçesinde aslan bakıcısını yaraladı

Hayvanat bahçesindeki bir aslan bakıcısını yaraladıktan sonra kafesinden dışarı çıktı. Durumu fark eden güvenlik görevlilerinin alarm vermesiyle birlikte bölgedeki ziyaretçiler tahliye edildi.

Giriş ve çıkışlara kapatılan hayvanat bahçesine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Aslanın etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Aslanın yaraladığı bakıcısının Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın kontrol altına alınmasının ardından hayvanat bahçesine yeniden ziyaretçi alınmaya başladı.

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