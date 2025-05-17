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Son dakika... Gaziantep’te halı fabrikasında buhar kazanı patladı: 7 yaralı

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#Gaziantep#Fabrika#Patlama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2025 12:02

Gaziantep'te bir halı fabrikasında buhar kazanı patladı. Patlamada 7 kişi yaralandı.

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Olay, Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Behram Halı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi.

Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken 7 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken fabrika çevresinde bulunan bazı araçlarda ise maddi hasarlar oluştu. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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#Gaziantep#Fabrika#Patlama

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