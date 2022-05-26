Son dakika... Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde canlÄ± bomba ÅŸÃ¼phelisi etkisiz hale getirildi

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Olay, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde meydana geldi. BinanÄ±n giriÅŸ kapÄ±sÄ±na gelen kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi, iddiaya gÃ¶re, "Ãœzerimde bomba var" diyerek iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. ÅžÃ¼pheli, polisler tarafÄ±ndan silahla vurularak etkisiz hale getirildi.

Emniyet binasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Muammer Aksoy BulvarÄ± da ÅŸÃ¼phelinin canlÄ± bomba olma ihtimali nedeniyle Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±, Ã§evrede toplananlar ise uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. BÃ¶lgede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, olay yeri Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.

SALDIRGANIN ÃœZERÄ°NDEN KABLO DÃœZENEÄžÄ° Ã‡IKTIÂ

Etkisiz hale getirilen ÅŸahsÄ±n Ã¼zerinde yapÄ±lan aramada kablo dÃ¼zeneÄŸi bulundu. DÃ¼zeneÄŸin ise herhangi bir patlayÄ±cÄ±ya baÄŸlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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GAZÄ°ANTEP VALÄ°SÄ° GÃœL'DEN AÃ‡IKLAMA: BOMBA SÃœSÃœ VERÄ°LMÄ°Åž

Gaziantep Valisi Davut GÃ¼l, olayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Gaziantep Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde bomba sÃ¼sÃ¼ verilmiÅŸ ÅŸekilde saldÄ±rÄ± giriÅŸiminde bulunan bir kiÅŸi polislerimiz tarafÄ±ndan yaralÄ± olarak etkisiz hale getirilmiÅŸtir. Olay Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ olarak araÅŸtÄ±rÄ±lmakta olup ilgili kiÅŸinin Ã§ok sayÄ±da adli kaydÄ± bulunmaktadÄ±r. GeÃ§miÅŸ olsun" dedi.

Ã–te yandan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne 1 MayÄ±s 2016â€™da DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ tarafÄ±ndan bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlenmiÅŸ, 3 polis memuru ÅŸehit olmuÅŸtu.

BOMBA Ä°MHA UZMANLARI Ä°NCELEME YAPTI

DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±Â (DHA) Gaziantep BÃ¶lge Temsilcisi Hasan KÄ±rmÄ±zÄ±taÅŸ, CNN TÃ¼rk canlÄ± yayÄ±nÄ±nda ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

"Åžu anda biz Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n Ã¶nÃ¼ndeyiz. Ä°Ã§eriye girmeye Ã§alÄ±ÅŸan iddiaya gÃ¶re 'Ã¼zerinde bomba olduÄŸunu' sÃ¶yledi. Resmi aÃ§Ä±klama olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kimliÄŸi ile ilgili bilgi bulunmuyor. KiÅŸinin etkisiz hale getirilmesinin ardÄ±ndan hareketlilik baÅŸladÄ±. BurasÄ± yoÄŸun bir bulvar. Silah sesleri sÄ±rasÄ±nda bÃ¶lgeden geÃ§en vatandaÅŸlar da araÃ§larÄ±nÄ± yol kenarÄ±na bÄ±rakarak koÅŸarak uzaklaÅŸtÄ±. Polis Ã¶nce bu araÃ§larÄ±n da Ã¶ldÃ¼rÃ¼len kiÅŸiye ait olup olmadÄ±ÄŸÄ± ile ilgili inceleme yaptÄ±. Polis herkesi bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rarak olasÄ± bir patlamaya karÅŸÄ± Ã¶nlem aldÄ±. Sonra da bomba imha uzmanÄ± geldi, inceleme yaptÄ±. Bomba olup olmadÄ±ÄŸÄ± konusunda henÃ¼z bilgimiz yok ama inceleme tamamlandÄ±.

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OlayÄ±n ardÄ±ndan Ã§evrede titiz bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â Ã‡evredeki araÅŸtÄ±rmalar devam ediyor. Havadan da insansÄ±z hava araÃ§larÄ± ile bÃ¶lge taranarak olumsuz bir durum olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ã‡ok sayÄ±da boÅŸ fiÅŸeÄŸe ulaÅŸÄ±ldÄ± ve onlar numaralandÄ±rÄ±lÄ±yor."

TRT Haber muhabiri BÃ¼lent Ã‡ulcuoÄŸlu olayla ilgili ÅŸu bilgileri aktardÄ±:

"Bir kiÅŸi polis tarafÄ±ndan etkisiz hale getirildi. YarÄ±m saat Ã¶nce protokol kapÄ±sÄ± giriÅŸinde bir kiÅŸi hÄ±zlÄ±ca polise yaklaÅŸmaya baÅŸladÄ±. 'Dur' ihtarÄ±na karÅŸÄ± zorla iÃ§eri girmeye Ã§alÄ±ÅŸan ÅŸahÄ±s etkisiz hale getirildi. Bomba imha uzmanlarÄ± olay yerinde. Net bilgi yok ama canlÄ± bomba olduÄŸu iddiasÄ± var.

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Ãœzerinde herhangi bir patlayÄ±cÄ± olma ihtimaline karÅŸÄ± basÄ±n mensuplarÄ± olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. ÅžÃ¼phelinin yanÄ±nda bomba imha ekibi uzmanlarÄ± ve Ã§elik yelen giyen polisler, zÄ±rhlÄ± bir polis aracÄ± da var.

"VALÄ°LÄ°K BÄ°NASINA GÄ°RÄ°ÅžLER DURDURULDU"

OlasÄ± bir saldÄ±rÄ±nÄ±n Ã¶nlendiÄŸi bilgisi yok ama net bir bilgi yok. ZÄ±rhlÄ± araÃ§lar bÃ¶lgeye doÄŸru hareketlendi. ÅžÃ¼phelinin vurulduÄŸu nokta ile Gaziantep ValiliÄŸi arasÄ±ndaki mesafe 50 metre.

Gaziantep ValiliÄŸi binasÄ±na da giriÅŸler durdurulmuÅŸ durumda. Ã‡ok geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri var. ÅžahsÄ±n kimliÄŸinin tespit Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± da baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda.

OlasÄ± yeni bir saldÄ±rÄ±ya karÅŸÄ± tÃ¼m tedbirler alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. BurasÄ± sivillerin ve araÃ§larÄ±n yoÄŸun olduÄŸu bir cadde."



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"TERÃ–R Ã–RGÃœTÃœ BAÄžLANTISI VAR MI ARAÅžTIRILIYOR"

GÃ¼venlik UzmanÄ± Abdullah AÄŸar, CNN TÃœRK canlÄ± yayÄ±nÄ±nda olaya iliÅŸkin ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

"TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle bir baÄŸlantÄ±sÄ± var mÄ±? Buna dair arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z var. GÃ¼ndemde bir harekÃ¢t var. Bu harekÃ¢tla ilgili olunca hem YPG/PKK'nÄ±n hem DEAÅž'Ä±n bu tÃ¼r eylemleri gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi birÃ§ok dÃ¶nemden geÃ§tik. Kritik bir harekatÄ±n erken evresinde TÃ¼rkiye'ye dair mesaj mÄ± veriliyor? Ä°lk aklÄ±mÄ±za gelen ÅŸeylerden biri buydu. Ä°lk intibam eylemcinin saldÄ±rÄ±ya geÃ§ip kendini patlatma eÄŸilimi iÃ§inde olmadÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Normalde intihar bombacÄ±larÄ± bu ÅŸekilde davranmÄ±yor."