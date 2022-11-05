Son dakika... Gaziantep'te dev eser: Açılışını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

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Gaziantep'teki 5 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile şehir merkezi arasındaki trafik yoğunluğunu çözecek "Gaziray Banliyö Projesi" tamamlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) desteğiyle 2017'de başlatılan "Gaziray Banliyö Projesi", yaklaşık 300 binden fazla işçinin çalıştığı 5 OSB ile küçük sanayi bölgelerini birbirine bağlayacak.

AÇILIŞINI BUGÜN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Gaziray, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete alınacak.

GAZİANTEP'TE SEFERBERLİK

Miting ve toplu açılış töreni için Gaziantep'e gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti öncesinde kentte güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılırken, programların yapılacağı alanlarda ise temizlik, bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

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VALİ GÜL: 25 KİLOMETRELİK RAYLI SİSTEM OLACAK

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep nüfusunun yüzde 80'inin kent merkezinde yaşadığını ifade ederek projenin hem çalışanlar için hem de şehir merkezinde yaşayanlar için önemli bir kolaylık sağlayacağını söyledi.

Gül, Gaziray ile kentte 25 kilometrelik raylı sistem olacağını belirtti.

FATMA ŞAHİN: BİZİM ŞEHRİMİZ ÇALIŞMAK ZORUNDA

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada ülke ve şehirler için raylı sistemlerin önemine değinerek, “CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'ın liderliğinde Türkiye'nin ulaşımda önemli projeleri hayata geçirildi. Gazi şehrin en büyük sorunlarından bir tanesi ulaşım. Büyükşehirlerde çok büyük ulaşım yatırımları yapmak ve demir yolu ağını güçlendirmek gerekiyor. Ecdat 100 yıl önce yapmış, şimdi biz de torunlarımıza bırakacağımız çok önemli bir mirası tamamlamış olduk. Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın sonucunu bugün alıyoruz, 5 Kasım'da açılışını yapacağız. Biz işçi şehriyiz, bizim şehrimiz çalışmak zorunda. Küçük sanayi ve organize arasında çalışanımız konforla, güvenle, sağlıkla işine gidip evine huzurla döneceği bir altyapıyı inşa etmiş olduk” dedi.

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