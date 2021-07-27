MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Gaziantep'te depoda büyük yangın
GeriGündem Son dakika... Gaziantep'te depoda büyük yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA - Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)
Haber Giriş: 27.07.2021 - 12:44 | Son Güncelleme:

Son dakika... Gaziantep'te depoda büyük yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gaziantep’te gemi yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesi duyuldu. Bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

9
  • Gaziantepte tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın
  • Gaziantepte tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın
  • Gaziantepte tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın
  • Gaziantepte tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sırasında depodan patlama sesleri de duyuldu. Bunun üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Bu arada bölgede bulunan bazı evler de tedbir amaçlı boşaltıldı.

DHA MUHABİRİ: DUMANLAR KENTİN HER YERİNDEN GÖRÜLÜYOR

CNN Türk canlı yayınına bağlanıp yangınla ilgili son gelişmeleri anlatan DHA muhabiri Mustafa Kanlı, şu bilgileri verdi:
''Yaralı ya da ölü bilgisi henüz yok. Etraftaki evler boşaltılıyor. Şu anda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yangın yoğun şekilde devam ediyor. Duman, kentin her yerinden görülebiliyor.''

Ayrıntılar birazdan...

Son dakika... Gaziantepte depoda büyük yangın

: İlginizi Çekebilir

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi