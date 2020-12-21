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AA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 10:31 | Son Güncelleme:

Son dakika... Gaziantep'te can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi

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Son dakika... Gaziantep'te can kaybı artıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi
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Gaziantep'te özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangından etkilenen ve başka bir hastaneye sevk edilen hasta hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde çıkan yangın sonrası özel bir hastaneye kaldırılan Münevver Güler müdahaleye rağmen kurtarılamadı.  Bu vefatın ardından, yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

OLAY

Gaziantep'te, 19 Aralık Cumartesi günü SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangın çıkmıştı.

Yangın nedeniyle 7 kişi olay yerinde, 1 kişi ise farklı bir hastaneye sevk edildiği sırada yaşamını yitirmişti. Çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 9 hastadan 3'ü de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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